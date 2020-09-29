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Çocuğunu da alet etti! Anne oyaladı oğlu çaldı

’da bir cep telefonu mağazasına giren anne görevlileri oyalarken, çocuğu da kaşla göz arasında tezgahta bulunan 2 telefonu çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Çocuğunu da alet etti! Anne oyaladı oğlu çaldı

Olay, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanında yaşandı. Cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, telefon alma bahanesiyle görevliyi uzunca bir süre oyaladı. Kadının yanında getirdiği çocuk da tezgah üzerinde bulunan cep telefonlarını incelemeye başladı. Anne mağaza görevlisini oyalarken çocuk da 2 cep telefonunu cebine koydu.

Çocuğunu da alet etti! Anne oyaladı oğlu çaldı ÇOCUĞUNU DA ALET ETTİ! ANNE OYALADI OĞLU ÇALDI

Olayı gerçekleştiren anne ve çocuğu mağazadan hızla uzaklaşırken tezgahta 2 telefonun eksik olduğunu fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasında hırsızlık olayını anne ve çocuğunun gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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