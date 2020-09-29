Afyonkarahisar'da bir ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

EDİRNE'DE 65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞIM KISITLAMASI

Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda 10.00- 15.00 saatlerinde ücretsiz seyahat edecek, diğer saatlerde ise biniş ücreti ödeyecek. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, "Bunun en önemli sebebi sağlık. Bu işler ne yazık ki suistimal de ediliyor. Bedava olan kartlar gereksiz yere kullanılıyor. Bu nedenle böyle bir karar alındı. Virüs yayılmasın, kontrol altına alınsın, diye çaba sarf ediliyor" dedi.