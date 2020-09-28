28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de koronavirüs tedbiri! Eylem ve etkinlikler 15 gün kısıtlandı

Tunceli’de koronavirüs tedbiri! Eylem ve etkinlikler 15 gün kısıtlandı

Son dakika haberine göre, ’de tedbirleri kapsamında eylem ve etkinlikler 15 gün kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir." ifadeleri kullanıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
Tunceli’de koronavirüs tedbiri! Eylem ve etkinlikler 15 gün kısıtlandı

Valiliği, Covid-19 nedeniyle kentteki eylem ve etkinliklerin 29 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada:

" (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir.

Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilmekte, bu süreçte Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'nin aldığı her karar ile toplum sağlığının önemi vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, kullanarak ve sosyal kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 29/09/2020 günü saat 00.01 ile 13/10/2020 günü saat 23.59 'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA