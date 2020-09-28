Antalya'da 17 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz edip pazarlamaya kalktılar

'AĞLIYOR VE DURUMU AÇIKLIYOR'

Olayın ardından Y.T.'nin çevrede bu konuyla ilgili konuşmaya başladığını, bundan cesaretlenen M.A. isimli bir kişinin de torunu G.A.'nın yanına gelerek 'Seninle bir şey konuşmak istiyorum' dediğini kaydeden Gülbeyaz A., "Arkadaşlarının arasından çocuğumu alarak, uzaklaştırıyor. Y.T. isimli şahsın yaptığını o da yapıyor. Hafızam durmuş vaziyette. N.P. ile diğerleri, torunumu 'Bu olayı emniyete taşırsanız, babaannene söylersen, bir yerde konuşursanız babaannenizi öldürürüz' diyerek tehdit etmişler. Çocuğum 7 yıldır rehabilitasyon desteği alıyor, orada ağlıyor ve durumu açıklıyor. Psikolog devreye giriyor, beni de bilgilendirdiler. Bu olaylardan sonra ceset gibi oldum, sokakta bir genç görsem 'Bu mu benim çocuğuma dokunan?' diye bağırıyorum. Benim çocuğum engelli olduğu halde nasıl böyle bir şeye cesaret ettiler?" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN HAYATI BİTTİ'

Konuyu yargıya taşıdığını, savcının duyarlı davranarak şüphelilerin tutuklanması talebinde bulunduğunu ifade eden Gülbeyaz A., "Hakim nasıl böyle bir karar verdi asla içime sindiremiyorum. Böyle bir fiilin gerçekleşmesi mi gerekiyordu? Benim çocuğumun hayatı bitti, bu çocuğumun vebalini kim üstlenecek? Nasıl bu insanları denetimli serbestlik altında bırakırsınız? 17 yaşında buna cesaret eden bir insan, 20- 25 yaşında neler yapacağını düşünemiyorum. Nasıl böyle bir karar verdi hakimim? Karşısına çıkıp, bunu sormak istiyorum. Bana idam cezası versin, benim dayanacak gücüm kalmadı. İnsanlıktan çıktım ben. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Hakimin verdiği bu karara isyan ediyorum. Bu saatten sonra benim dönüşüm yok. Yakınları sürekli beni tehdit ediyor" diye konuştu.

'ARTIK YETER'

Engelliler Derneği Başkanı Gülsüm Kabadayı ise şöyle dedi:

"Ben bu çocukları 7 yıldır tanıyorum. Özel çocuk olduğunu biliyordum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Şu an adliye makamlarında ama buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen çocuğumuza, kadınımıza dokunmasınlar, artık yeter diyoruz. Hele özel çocuklarımıza hiç dokunmasınlar. Yüce adalete inanıyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Analar çocuklarımız ağlamasın yeter."

AVUKAT ERTUĞRUL: TUTUKLAMA OLMAMASINA ŞAŞIRIYORUM

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul da zihinsel engelli çocuğun yaşadıklarının toplum vicdanını yaraladığını belirterek, "Bir kız komşusunun engelli kızını telefonla pazarlıyor ve o telefondaki kişi de 'beğendim, getir' diyor. Kız bu sapıktan çırpınarak kurtuluyor. Savcılık bu kişi için tutuklama isterken, mahkeme tutuksuz yargılamaya karar vermiş. Ben bu memlekette tutuklama olmamasına şaşırıyorum" dedi.