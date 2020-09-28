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Tüfek fişeği içerisinde metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberine göre... ’da yapılan denetimler esnasında bir pompalı çantasında fişeklerin içerisine yerleştirilmiş şekilde metamfetamin ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Tüfek fişeği içerisinde metamfetamin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Yalova'da yapılan yol denetimleri esnasında, akıllara durgunluk veren bir kaçırma yöntemine rastlandı.

Ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Aracın bagaj kısmında kılıf içerisinde bir pompalı bulundu.

Tüfeği çantadan çıkartan ekipler ise tüfeğin fişekleri içerisine doldurulmuş şekilde 180 gram metamfetamin maddesi ele geçirdiler.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınırken; tüfek, ve uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

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