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Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

Son dakika haberi... 'ın Şuhut ilçesinde, önündeki kamyonu sollamak isterken, kontrolden çıkan otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Ummahan Aytekin (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 3 kişi ise ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. anı ise araçtakilerden birinin üzerinden yaptığı canlı yayına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

Kaza, dün akşam saatlerinde Şuhut'a bağlı Karaadilli beldesi yakınlarındaki Çobankaya rampası mevkisinde meydana geldi.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

Mustafa Çoban (40) yönetimindeki 35 GT 812 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Y.Ö.'nün (43) kullandığı 03 AAY 622 plakalı kamyonu geçmek isterken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Ummahan Aytekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

Karayoluna inen helikopter ve kara ambulanslarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü Y.Ö. ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

KAZA ANI CANLI YAYINDA
Öte yandan kaza anında araçtakilerden birinin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde kara yolunda seyir halindeki otomobilin kamyonu sollamaya çalıştığı sırada sürücünün kontrolünden çıktığı daha sonra da aracın şarampolden yuvarlanma anları yer aldı. Önce müzik sesleri duyulan araçta, kaza sırasında ise içeridekilerin bağrışmaları duyuldu.

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken ölümlü kaza

Yaşamını yitiren Ummahan Aytekin

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