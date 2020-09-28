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İstanbul'da Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku! Polis poşetle kapattı

'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen , kadının üstünü poşetle kapattı. Daha sonra ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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İstanbul'da Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku! Polis poşetle kapattı

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku! Polis poşetle kapattı İSTANBUL'DA TAKSİM MEYDANI'NDA ÇIPLAK KADIN ŞOKU! POLİS POŞETLE KAPATTI

Olay yerine gelen ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli verdi.



Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.

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