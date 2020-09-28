Grip aşısı fiyatı 2020'de ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Koronavirüs'ten korur mu?
Grip aşısı fiyatı 2020'de ne kadar? Soğuk havaların başlaması ve koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısına talep artıyor. Gripten korunmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşının gelmesi sonrasında öncelikli risk grubunda yer alanlara aşı yapılacak. İşte, Grip aşısı fiyatı 2020'de ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Koronavirüs'ten korur mu?
Grip aşısı fiyatı 2020'de ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmek istemeyenler hasta olmaktan çekiniyor. Sonbahar aylarının gelmesi sonrasında grip aşısı için talep artıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşının gelmesi sonrasında öncelikli risk grubunda yer alanlara aşı yapılacak. İşte, Grip aşısı fiyatı 2020'de ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Koronavirüs'ten korur mu?
GRİP AŞILARI NASIL ETKİ EDER?
Grip aşıları, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların gelişmesine neden olur. Bu antikorlar, aşının yapılmasında kullanılan virüsler ile enfeksiyona karşı koruma sağlar.
Mevsimsel grip aşısı, araştırmaların işaret ettiği influenza virüslerine karşı, önümüzdeki sezon en yaygın olarak kullanılacağını gösteriyor. Dünyadaki çoğu grip aşısı dört farklı grip virüsüne ("dört değerlikli") karşı koruma sağlar; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve iki influenza B virüsü. Ayrıca üç farklı grip virüsüne ("üç değerlikli") karşı koruma sağlayan bazı grip aşıları da vardır; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve bir influenza B virüsü. Üç değerlikli aşılardan ikisi, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için 65 yaş ve üstü kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.
GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?
Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.
NE TÜR GRİP AŞILARI MEVCUTTUR?
Çoğu sağlık otoritesi, 2019-2020 influenza sezonu boyunca, etkisizleştirilmiş influenza aşısı [IIV], rekombinant influenza aşısı [RIV] veya canlı zayıflatılmış influenza aşısı (LAIV) dahil olmak üzere herhangi bir lisanslı, yaşa uygun influenza aşısının kullanılmasını önerir. Herhangi bir grip aşısı için bir diğerine tercih edilmez. Hem üç değerlikli (üç bileşenli) hem de dört bileşenli (dört bileşenli) grip aşıları mevcut olacaktır.
Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.