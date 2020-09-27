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Psikiyatri hastası odasında yangın çıkardı: 1 kişi yaşamını yitirdi

'ne bağlı ve binasında tedavi gören 30 yaşındaki , odasını ateşe verdi. sonucu, Beşparmak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Psikiyatri hastası odasında yangın çıkardı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Yangın, sabaha doğru saat 04.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi.

Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, merdiven yardımıyla binada mahsur kalan diğer hastaları tahliye etti. Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulundu. Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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