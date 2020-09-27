27 Eylül 2020, Pazar
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İstanbul Şile'de skandal görüntüler!

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde 2 bine yakın gencin, yaptıkları alanda koronavirüsü umursamadan sergilediği hareketler görenleri şaşkına çevirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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İstanbul Şile'de skandal görüntüler!

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi.

İstanbul Şile'de skandal görüntüler!

Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

İstanbul Şile'de skandal görüntüler!

Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı.

İstanbul Şile'de skandal görüntüler!

Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

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