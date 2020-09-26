Tekirdağ’da akılalmaz olay! Bir fabrikada çalışan işçinin yemeğinden kopmuş parmak çıktı!

"AYNI FİRMA HALA İŞÇİLERE YEMEK VERİYOR''

Olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz izine çıkardığını belirten Burhan Yılmaz, "Çalıştığım firma hakkında suç duyurusunda bulundum çünkü aynı yemek firması ile çalıştığım şirket hala çalışıyorlar ve işçilere yemek veriyorlar. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu olayın ardından beni ücretsiz izine çıkardılar ve sus payı olarak 3 bin lira teklif ettiler. 15 gündür ücretsiz izindeyim. Maddi durumum yok ve fabrikadan aldığım maaşla geçiniyordum. Kiradayım, ailemle ben şu an zor durumdayız" ifadelerini kullandı.



