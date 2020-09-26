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Niğde’de kepçe operatörü öldürüldü

'de, operatörü 28 yaşındaki Ramazan Şahin Akbey tüfekle öldürüldü. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kırmızı otomobildeki şüphelileri arıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Niğde’de kepçe operatörü öldürüldü

Olay, öğleden sonra Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

JANDARMA PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akbey'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kırmızı otomobildeki şüphelileri arıyor.

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