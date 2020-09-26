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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın!

Son dakika haberine göre... 'da ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görünüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın!

, Anadolu Hisarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangını çıktı.

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Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Akşam saatlerinde Anadolu Hisarı, Bent yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman çıktı.

Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması paniğe yol açtı.

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