Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın!
Son dakika haberine göre... Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görünüyor.
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İstanbul, Beykoz Anadolu Hisarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
Akşam saatlerinde Anadolu Hisarı, Bent yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangın çıktı.
Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti.
Yangının yerleşim yerlerine yakın olması paniğe yol açtı.