İstanbul’da apartman merdivenlerinde yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü
Fatih'te sabah 05.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın merdivenlerinde genç kız ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu.
EKİPLER ARANDI
Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Apartmanın merdivenlerinde yaşanan korkunç olay sonrası polis ekipleri geniş inceleme başlattı.
Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.