26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da apartman merdivenlerinde yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü

İstanbul’da apartman merdivenlerinde yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü

Fatih'te sabah 05.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
ABONE OL
İstanbul’da apartman merdivenlerinde yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü

Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki , saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu.

EKİPLER ARANDI

Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Apartmanın merdivenlerinde yaşanan korkunç olay sonrası polis ekipleri geniş inceleme başlattı.

Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA