26 Eylül 2020, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda teknelere corona denetimi

Son dakika haberine göre; Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü ve İstanbul Grup Komutanlığı'nca 'nda corona virüs tedbirleri kapmasında teknelere denetim yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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İstanbul Boğazı'nda teknelere corona denetimi

Denetimde teknelerin evrakları kontrol edildi. Ekipler denetim yaptığı sırada, turistlerin toplu olarak teknelerdeki organizasyonlara katıldıkları görüldü.

Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teknelerdeki kişileri; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Parti veren ve düğün yapan teknelerdeki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı. Personel listeleri ve tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evrakların da kontrol edildiği öğrenildi.

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