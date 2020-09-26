Gözler çıkacak kararda! Özelde kademeli mesai...

"Metrobüsle taşınan yolcu sayısı 550 bine sabitlenmiş durumda nisan, mayıs ayında bomboş gidip gelen metrobüsler yüzde 60 dolulukla sefer düzeliyor. Toplu taşımayı kullananların yüzde 60'ı özel sektör çalışanları. Kovid-19 riskini en aza çekmek için kademeli ve esnek çalışma özel sektörü de içine almalı. İstanbul'da özel sektör çalışanları kademeli ve esnek çalışma saatlerine geçmezse toplu ulaşımdaki yoğunluk ve trafik hızındaki sorunu çözemeyiz. Önümüz kış ve trafik hızının mutlaka artırılması gerekiyor. Toplu ulaşımdan kaçan yüzde 13'lük kesim özel araçlarına yönelmiş durumda. Özel araçların yüzde 85'i bir veya iki yolculu taşıtlar. Kademelendirmenin çakışmaması da çok önemli. Zirve saatlerdeki trafik hızını yukarı çekemediğimiz noktada sıkıntıları aşamayız. Birçok sivil toplum kuruluşu, sendika, sanayi ve ticaret odası yöneticileri ile toplantılar yapıldı. Herkes kademeli ve esnek çalışmaya olumlu yaklaşıyor. İş dünyası, kademeli çalışmanın yanı sıra esnek çalışmayı da benimseyip, elini taşın altına koymalı."