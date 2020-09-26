Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Kan donduran sözler...

'OLAY YERİNİ TEMİZLEDİLER'

İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar verdi. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A., genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi. Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A., "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi. Ertesi gün otelde gördüğü sözde güzellik merkezi sahiplerini yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkâr konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuştu.