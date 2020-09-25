Türkiye'nin altyapı projeleri küresel arenada ilgi görüyor

Her yıl dünyanın dört bir yanında milyar dolarlık altyapı projelerinin mercek altına alındığı Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, bu yıl Türkiye'nin de ulaştırma alanındaki altyapı projeleri yabancı yatırımcılara tanıtıldı.

Pek çok alandaki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, hayata geçirdiği altyapı projeleriyle küresel arenada da ilgi çekmeye devam ediyor. Özellikle ulaştırma ve altyapı alanlarındaki altyapı yatırımlarıyla dikkati çeken Türkiye, bu alanlardaki uzmanlığını uluslararası platformlara da taşıyor.