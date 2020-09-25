Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış uyarısı | 25 Eylül 2020 hava durumu
25 Eylül 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Eylül 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, güneyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık