AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı