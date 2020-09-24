İstanbul’da emlakçı cinayetini JASAT 48 saatte çözdü

KATİLİ ARSA SATIŞ PANKARTI ELE VERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede ele geçirilen kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasından şüphelinin B.D. olabileceğini değerlendirerek, araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.

JASAT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen JASAT ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti. Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini bile değiştirdi, yine de JASAT dan kaçamadı.

JANDARMA 48 SAATTE YAKALADI

Çatalca'da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül'ün daha önceden B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül'ü kafasına vurmak suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı, aracı ara sokaklara gizleyerek Çatalca'da bulunan bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı giysileri değiştirerek kendi aracı ile Çatalca'dan kaçtığını tespit eden JASAT ekipleri, adresini belirlediği B.D.yi saklandığı Başakşehir'deki adresinde kıskıvrak yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Atakan Irmak/Sabah)