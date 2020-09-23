Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

İl üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçlarda yapılan aramada 335 gram metamfetamin, sahte ehliyet, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.