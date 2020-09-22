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Nevşehir’de TIR'ın çarptığı otomobildeki çift öldü

’de saat 09.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Çardak köyü yakınlarındaki güney çevre yolunda ters şeritte giden TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü (61) ve eşi Besime Açıkgöz (60) yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Nevşehir’de TIR'ın çarptığı otomobildeki çift öldü

Vecdi G., yönetimindeki 06 FR 6924 plakalı TIR ile 200 metre uzaklıktaki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdi. Bir süre yolda giden Vecdi G.'nin kullandığı TIR ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki 50 DF 079 otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada, sürücü Sadi Açıkgöz ile otomobildeki eşi Besime Açıkgöz hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

TIR sürücüsü Vecdi G., gözaltına alınırken, Sadi Açıkgöz ile eşi Besime Açıkgöz'ün cansız bedenleri de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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