Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Yaşlıların bıraktığı alanı gençler dolduruyor





KORONA TEDBİRLERİ İKİ VİRÜSTEN DE KORUYACAK

Sonbahar ve kış aylarında yaşanacak mevsimsel griplerden de koronavirüs tedbirlerine uyumla korunulabileceğini belirten Gündüz, "Belirtileri birbirine çok yakın. O nedenle laboratuvar testleri ve bir takım hastanede yapılan tetkiklerle birini diğerinden ayırt etmek mümkün oluyor. Ancak toplumumuz eğer Kovid-19 için alınan önlemlere devam eder ise mevsimsel gripten de korunabiliriz. Biz yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım. Böylelikle hem koronavirüsten hem de mevsimsel gripten korunmuş oluruz" dedi.



BÖLGESEL KISITLAMALAR GELEBİLİR

Vaka sayısının belli kentlerde artarken bazılarında azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, buna önlem olarak bölgesel kısıtlamaların gelebileceğini söyledi. Aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Gündüz, şöyle konuştu: "Biz geleneklerine bağlı bir milletiz. Bunlar son derece güzel şeyleri de ifade ediyor ama aşırı kalabalıkların oluştuğu kutlamalar, taziyeler ve benzeri birtakım faaliyetlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Bunun aşısı, ilacı çıkmadıkça ya da virüs olumlu anlamda mutasyona uğramadıkça bu hastalık devam edecek. Biz basit önlemler alarak ve en azından aşı bulunana kadar bu virüsle yaşamasını öğrenerek bu süreci geçirmemiz gerekiyor."