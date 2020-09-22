Karantina kurallarını ihlal edenler dikkat! 3 ay hapis cezası verildi

Yargılanmasına başlanan ve mahkemede ekmek almak için evden çıktığını öne süren Soner B.'ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.



İnegöl ilçesinde yaşayan Soner B., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.'nin içeride olmadığını fark etti. Soner B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.



İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Soner B. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İnegöl 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Soner B.'ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi.