Kan donduran cinayet! Ormanlık alanda bulundu

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. İddiaya göre genç kadın, komşusu evli ve 3 çocuk babası Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Duygu'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.

