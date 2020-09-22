Koronavirüs döneminde vatandaşların sipariş getiren kuryelerden ilginç istekleri!

TRAFİKTE SIKIŞTIRILIYORLAR

Deneyimli veya deneyimsiz ayırt edilmeden A2 ehliyeti olan kişilerin kuryelik yaptığını aktaran Özdemir, bu tür insanların mesleğin imajına zarar verdiğini belirtti. Motosikletli kuryelerin trafikte ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Özdemir, özellikle otomobil sürücülerinin direksiyonu motosikletli sürücülerin üzerine kırdığını, trafikte sıkıştırıldıklarını söyledi. Zevk için motosiklet sürmediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Biz ekmeğimiz için motosiklet sürüyoruz. Seyir halindeyken bizi diğer motosiklet süren kişilerle karıştırıyorlar. Yol vermiyor, bizi sıkıştırıyorlar. Direksiyonu anında önümüze kesiyorlar" dedi.

KURYELERİN SÜRE SIKINTISI

Sistem gereği kural hataları yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Özdemir, "Firmalardan gelen yemeğin belirli bir süre içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. Örneğin 30 dakika süre biçilmiş, 20 dakikada çıkan yemeğin teslimatını 6-7 kilometrelik uzaktaki yere 10 dakika içerisinde nasıl yapabilirim? O yüzden ister istemez kural hataları yapabiliyoruz. O süre zarfında ürünü teslim edemezsek, müşteriden ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. 'Yemeğim ya da kuryem neden geç kaldı? gibi sorulara maruz kalıyoruz. İş yeri ise 'Müşteriden notum neden düşük geliyor' diyor. Bu tür birçok sorun yaşıyoruz" diye konuştu.