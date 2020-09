Koronavirüs döneminde vatandaşların sipariş getiren kuryelerden ilginç istekleri!

'PAKETİ KAPIYA AS' DİYORLAR

Mehmet Şirin Yıldız (33) ise yaklaşık 13 yıldır motosikletiyle kuryelik yaptığını aktardı. Trafikte kuryelerin yok sayıldığını, artık itibar kazanmak istediklerini vurgulayan Yıldız, "Pandemi döneminde evlere ekmek de götürdük, çocuk bezi de. Herkese yardımcı olmaya çalıştık. Siparişi götürüyorum, 'Paketi kapıya as' deyip parayı balkondan atıyorlar. Hem iş görüyoruz hem de bize yanlış bakıyorlar. İnsanların gözünde de itibar kazanmamız lazım. Evime ekmek götürüyorum, 3 çocuğum var. Bana hastalık bulaşmaması lazım, çocuklarıma götürüyorum her şeyi. Trafikte adamlar araçlarını üzerimize sürüyor. O motosikletlerin üzerinde bir can var. Bizi de fark edin" diye konuştu.