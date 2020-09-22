İstanbul'da hareketli anlar! Denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü.

Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Kadının yanına giden DAK/SAR ekibi, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve destek için yola çıkan diğer gönüllü botuna haber verdi.





Fakat, yanına gelen 3 bot personelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın suda kalmaya devam etti. Kadını ikna etmek için botta bulunan kadın DAK/SAR gönüllüsü büyük çaba harcadı.





Hayatının tehlikede olduğuna ikna edilen kadın bota çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile kıyıya çıkartılan kadın 112 sağlık ekibine teslim edildi.