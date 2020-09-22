Göçmen çetelerinin 'Meriç Üçgeni' çöktü! 39 organizatöre üçgende suçüstü

TÜM FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi operasyonlarla çökertilen çifte çetenin faaliyetlerini de deşifre etti. Polislerin tespitlerine göre; göçmen kaçakçılığı çetelerinin üyeleri kendilerine çalışma alanı kurdu; planlı ve sistematik bir şekilde faaliyet yürüttü. İşte eş zamanlı olarak sekiz aydır göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve "Meriç Üçgeni" ismini verdikleri İstanbul-Edirne-Meriç Nehri Hattı'ndaki sistematik ve planlı bir şekilde faaliyet yürüten çifte çetenin deşifre edilen çalışma sistemi:

ÜÇ NOKTADA PLANLI ÇALIŞTILAR

Kaçak göçmenleri tespit eden İstanbul'daki çete üyeleri, o göçmenleri Edirne'ye götürmekte görevliydi. Şişme botları ve diğer malzemeleri de aynı çete üyeleri temin etti.

Sınırda bulunan ve Meriç Nehri'nin yanı başındaki Edirne'nin Merkez İlçesi'ne bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki çete üyeleri, İstanbul'dan getirilen düzensiz göçmenleri teslim aldı. Aynı çete üyeleri kaçak göçmenlerin Meriç Nehri'nden deniz yoluyla kaçışını planladı. Kaçak göçmenler 10'ar kişilik gruplarla şişme botlara bindirilerek Meriç Nehri'ne bırakıldı. Sınırın diğer ucunda bulunan çete üyeleri ise kaçak göçmenleri teslim alarak Avrupa ülkelerine gönderilmelerini sağladı.

İstanbul'daki çete üyeleri, Avrupa ülkelerine gönderilme ve yeni bir hayat vaadiyle tuzağa düşürülen kaçak göçmenlerden toplanan paraları çetelerin Avrupa'da bulunan üst yönetimine aktardı. (Emir SOMER/SABAH)