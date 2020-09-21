Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Mart ayında da Türkiye'de görülmeye başlanan Koronavirüs salgını sonrası ülkemizin ilk hastalarından biri 73 yaşındaki Oğuz Peker olmuştu.

Peker, 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp aylar sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 23 Mart'ta hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diye sormuştu. Herkesin maskeli olduğu bir dünyaya uyanan Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söylemişti.

1.6 MİLYONLUK FATURA

Tedavisi boyunca özel bir hastanede kalan Oğuz Peker'e çıkarılan fatura belli oldu. 4 ay yoğun bakım içerisinde yaklaşık 5,5 ay sonra taburcu olan Peker'e 1.6 milyon liralık bir ödeme çıkarıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, faturanın 1 milyon lirası Peker'in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.

Bilindiği gibi, Covid-19 enfeksiyonu Oğuz Peker'in tüm organlarında aşırı tahribata yol açmıştı. Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliğine yol açarken, boğazından delik açılarak tedavisi devam etmişti. Yoğun bakım servisindeki tedavide hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi görmeye başlamıştı. Yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda 28 Temmuz'da servis odasına çıkarılmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH