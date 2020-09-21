Film gibi olay! Kaçırılan hamalı darp edip fidye istediler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İ.A.'nın ifadesine yer verildi. İ.A. ifadesinde; geçimini hamal olarak sağladığını, metruk binalarda kaldığını, adresinin olmadığını, yaklaşık bir ay önce Asıf, Hasip ve Rana isimli şahıslarla tanıştığını kaydetti. Bu isimlerle arada görüştüklerini, geçtiğimiz aylarda kendisini yanlarına çağırarak plakasını bilmediği bir araca bindirdiklerini anlattı.

4 BİN EURO İSTEDİ

Bayrampaşa'da otogar civarında bodrum kata geçtiklerini, burada kendisine vurmaya başladıklarını ve para istediklerini belirtti. Kendisinin de şüphelilerin ellerinden kurtulabilmek için Pakistan'da bulunan ailesini aratarak Yunanistan'a geçiş yaptığını, 4 bin euro para göndermelerini istediğini anlattı.

GÜNLERCE AYNI ADRESTE TUTULDU

Bu gönderme işleminin de orada bulunan seyyar dövizci olarak bilinen bir kişiye vermelerini söylettiklerini, kendisini bu adreste üç gün boyunca tuttuklarını kaydetti. Ailesinin parayı seyyar dövizciye göndermiş olduğunu, şüphelilerin de parayı alınca kendisini iki gün daha bekletip serbest bıraktıklarını söyleyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

İddianamede, müştekinin Yeşilce Mahallesi üzerinde sanayi içerisinde bulunan metruk binada polis nezaretinde şüpheliyi teşhis ettiği, diğer şüphelilerin tüm aramalara rağmen bulunamadığının anlaşıldığı kaydedildi.

İNKAR ETTİLER

Şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin suç tarihinde kimliği tespit edilemeyen diğer iki şüpheli ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müştekiyi bir araca bindirerek Bayrampaşa civarında bulunan bir evin bodrum katına kapattığı belirtildi. Darp edip müştekinin Pakistan'da bulunan ailesinden 4 bin euro para göndermelerini sağlamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yönünde hakkında kamu davası açmak üzere yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

YARGILANACAK

20 yaşındaki şüpheli Muhammed A.'nın 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH