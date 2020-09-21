Giresun’da feci kaza! Otomobil LPG tankerine çarptı: 2 ölü

Olay yerine çağrılan ambulansla Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında boş LPG tankerinde gaz sızıntısı yaşanması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım şehir içi yolundan verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.