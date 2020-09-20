Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme
Uzun süredir gündemde olan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili son dakika haberleri merakla takip edilirken Ümitcan Uygun'dan flaş Aleyna Çakır itirafı geldi. Aleyna Çakır hakkında açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtirken Aleyna Çakır'a karşı sevgi beslediğini iddia etti. Ümitcan Uygun'un itirafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmesi...
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin gelişmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır'la ilgili flaş açıklama geldi. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Uygun, açıklamasında ağabeyinin kendisine ceza verdiğini iddia etti.
ÜMİTCAN UYGUN, ALEYNA ÇAKIR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayından son dakika gelişmeleri şu şekilde;
İTİRAF VAR, ÖZÜR VAR...
Ümitcan Uygun'un açıklamaları...
"Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir."
GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN EN SON NELER OLDU?
YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR
Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KANDIRARAK PAVYONDA ÇALIŞTIRIYOR!
Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."
Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi...
"ÇOK KIZ VAR AMA KONUŞMAYA KORKUYORLAR"
"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."
"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."
ÇARPICI İDDİALAR GELDİ
Uygun ölmeden birkaç gün önce öğrencileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve "Hakkımda soruşturma başlatılabilir, benim için tanıklık edin, Gülay Hoca iyi bir insandır deyin" dediği ortaya çıktı.