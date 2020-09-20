Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KANDIRARAK PAVYONDA ÇALIŞTIRIYOR!

Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."

Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi...

"ÇOK KIZ VAR AMA KONUŞMAYA KORKUYORLAR"

"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."

"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."