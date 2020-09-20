Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

BABA BALBAY ÇOCUKLARINI SUDAN NASIL ÇIKARDI?

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan baba Balbay "O anda çocuklarımın hepsi gözümün önünde suyla boğuşuyordu. Benim de tek çarem elimden ne geliyorsa yapmamdı. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Hepsini teker teker suyun altından çıkardım. Hepsi ağlıyordu gerçekten zor duygulu bir andı. Çocuklarımı kaybedeceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.