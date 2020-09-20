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Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

Son dakika haberi... 'da 'de bir gezi teknesi alabora olmuştu. O anlara ait görüntülerde 'nın demir parmaklıklara tutunduğu anlar akıllara kazınmıştı. Minik Kübra batan tekneden nasıl kurtuldu? Balbay ailesi tekne faciasında neler yaşadı? Aile yaşadıkları korkunç anları A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

Şanlıurfa'da Halfeti'de bir gezi teknesi alabora olmuştu. O anlara ait görüntülerde minik Kübra'nın demir parmaklıklara tutunduğu anlar akıllara kazınmıştı. Minik Kübra batan tekneden nasıl kurtuldu? Balbay ailesi tekne faciasında neler yaşadı? Aile yaşadıkları korkunç anları A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

BABA BALBAY ÇOCUKLARINI SUDAN NASIL ÇIKARDI?

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan baba Balbay "O anda çocuklarımın hepsi gözümün önünde suyla boğuşuyordu. Benim de tek çarem elimden ne geliyorsa yapmamdı. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Hepsini teker teker suyun altından çıkardım. Hepsi ağlıyordu gerçekten zor duygulu bir andı. Çocuklarımı kaybedeceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

BİR EL BENİ ÇEKTİ

Anne Balbay, "Bir el beni çekti yüzümü açmaya çalıştı sanki eşim beni çıkarınca önce nefes alamadım nefes aldığımda çocuklarım aklıma geldi. Etrafıma baktım hepsi etrafımda. Rabbime çok şükür dedim." şeklinde konuştu.

Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

BİR DAHA TEKNEYE BİNMEK İSTEMEM

Minik Kübra, "Ben bir sandalyede oturmuştum, denize bakıyordum. Gözümü kapattım açtığında denizin içindeydim.Bir daha tekneye binmek istemem. Korktuğum için binemem bir daha." dedi.

Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

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Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı

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