Tefeciden aldığı parayı borç veren ve geri alamayan kadın intihara kalkıştı





Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan DSİ'e ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi. Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL'yi alamayınca intihara kalkıştı.

Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere," Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum." diye ağladı.