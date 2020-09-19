İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, "Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı" dedi.