Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası Adana'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimde, bir servis midibüsünü durduran polis maskesi ve ehliyeti olmayan sürücüye araç önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı da dahil üç ayrı nedenden ötürü 6500 TL ceza kesti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi.
Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde 'Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.
MASKE VE EHLİYET YOK!
Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.
Maskesi olmayan minibüs sürücüsünün ehliyeti de çıkmadı. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.