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Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi

'nın yayınladığı genelge sonrası 'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimde, bir servis midibüsünü durduran polis maskesi ve ehliyeti olmayan sürücüye araç önündeki '' yazısı da dahil üç ayrı nedenden ötürü 6500 TL ceza kesti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi

'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi.

Yüreğir ilçesi Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde '' yazan midibüsü durdurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.

MASKE VE EHLİYET YOK!
işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.

Maskesi olmayan minibüs sürücüsünün ehliyeti de çıkmadı. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.


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