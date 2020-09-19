Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi

Maskesi olmayan minibüs sürücüsünün ehliyeti de çıkmadı. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.



