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İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Son anda durduruldu

 Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün müdahalesi sonucu Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020
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İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Son anda durduruldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen "Gotland Sofia" isimli tankerin Kumköy'e emniyetle demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 183 metre boya sahip "Gotland Sofia" isimli tankerin İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, tankerin "Kurtarma 5" ve 11 römorkörün müdahalesiyle Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildiği kaydedildi.

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