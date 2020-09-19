Doktorlar koronavirüsle en ön cephede mücadele ediyorlar

'HAYATIMI MI KAYBEDECEĞİM ŞİMDİ'

Ankara Gülhane Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Coşar: Bazen bir hastaya 1 saatten fazla işlem uyguluyoruz. Boğaza ve mideye tüp yerleştirme gibi işlemler yapıyoruz. Yoğun bakımdaki hastanın farkı vücut ısısı, beslenmesi, idrar miktarı, kalp ve beyin fonksiyonları düzenli olarak bakıyoruz. Böbrekleri, kalbi ve akciğerleri destekleyici tedaviler uyguluyoruz. Yoğun bakımda çalışan uzmanlarımız 24 saat çalışma ve 72 saat dinlenme programıyla çalışıyorlar. Hastalarımız gibi biz de bu virüsle 24 saat yaşıyoruz. Hastaların akciğerlerine daha fazla oksijen dolması için sırt üstü çeviriyoruz. Hastaların yoğun bakımda yattıkları için şaşkınlık yaşadıklarını gözlemliyoruz. Solunumları yavaş yavaş düşünce korkuları artıyor. "Hayatımı mı kaybedeceğim şimdi" diyenler oluyor. "Beni kim kurtaracak" şeklinde söyleniyorlar. Hep yanlarındayız ve her hastamıza "Korkma biz varız iyi olacaksın" diyoruz. (Burak Çelik/Sabah)





