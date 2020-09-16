Son dakika: Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre saat 17.48'de Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, deprem ile ilgili "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.
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Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un Korkut ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.
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