Son dakika: Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.



Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un Korkut ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.



2020 SON DEPREMLER



