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Son dakika: Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberi... 'dan edinilen bilgiye göre saat 17.48'de Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, deprem ile ilgili "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

SON DAKİKA HABERİ: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () edinilen bilgiye göre saat 17.48'de Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un Korkut ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.

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