17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

’de bir köpek saldırısına uğrayan kadın kurtulmak için şüphelinin aracına bindi. Bu sırada da uğrayan kadın araçtan atıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli mağdurun şikayetçi olmaması üzerine . Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

Geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında K.M.K. isimli kadın, Sarıyer İlçesi Tarabya semtinde çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradı.

Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı KÖPEKTEN KURTULMAK İSTERKEN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

O sırada kendisine yardım etmek isteyen erkek bir şahsın otomobiline binen kadın, bu şahıs tarafından bir de uğradı. Olay sonrası araçtan atılan kadın yaralandı.

YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili görevlilerince titiz bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen R.P. isimli şüpheli erkek şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

SERBEST KALDI

Müşteki K.M.K isimli kadın şahsın, şüpheli şahıs olan R.P. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi olmaması üzerine şüpheli şahıs R.P. yapılan gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. (/Sabah)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA