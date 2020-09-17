Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

Geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında K.M.K. isimli kadın, Sarıyer İlçesi Tarabya semtinde çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradı.

O sırada kendisine yardım etmek isteyen erkek bir şahsın otomobiline binen kadın, bu şahıs tarafından bir de cinsel saldırıya uğradı. Olay sonrası araçtan atılan kadın yaralandı.