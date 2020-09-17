Aydın’da şoke eden olay! İnce bağırsağından 50 adet zeytin çekirdeği çıktı

"NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA İLE KARŞILAŞTIK"

Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da yapılan hazırlıkların ardından hastayı ameliyata aldıklarını ifade ederek, "Ameliyat yerine baktığımız zaman, doğru tespit yaptığımızı saptadık. Ameliyat yerinde bağırsağını açtığımız zaman yaklaşık 40-50 adet kadar zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bu nadir gördüğümüz bir durum, açıkçası şimdiye kadar görmediğimiz bir durumdu. Ameliyat tekniği olarak ince bağırsağındaki bu kısmı çıkartıp, ince bağırsaklarını uç uca tekrar ekledik. Kısa bir ameliyattı bizim için. Hastayı ameliyattan sonra servise aldık, sağlığına kavuştu, taburcu ettik. Hastamızın şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Bu tür vakalarda başka yabancı cisimlerle karşılaşabiliyoruz. Safra taşları ile daha sık karşılaşabiliyoruz. Safra taşları ince bağırsağı tıkayabiliyor. Veyahut psikotik rahatsızlıkları olan hastalar, buldukları şeyleri yiyebiliyorlar ama bu tarz vakalarla genellikle karşılaşmıyoruz. Özellikle bu zeytin çekirdeği ile ben şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Bu yüzden bizim için nadir görülen bir vaka ile karşılaştık" dedi.