9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı baba: Bu işin şakası yok

Esmanur Kartal'ın babası Gafur Kartal, koronavirüse karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızıma 5 yaşında yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığı nedeniyle 20 günde bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavisini aldığı sürece sıkıntımız olmuyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazımdı. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos'ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar koronavirüsten şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs akciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş. Kızımı covid servisine yatırdılar. Solunum sıkıntı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi, ellerinden gelen her şeyi yaptı.