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Karantinada olması gerekiyordu! Otogarda bilet alırken yakalandı

Son dakika haberi... 'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüs (Covid-19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Karantinada olması gerekiyordu! Otogarda bilet alırken yakalandı

Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı'na bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi.

Karantinada olması gerekiyordu! Otogarda bilet alırken yakalandı KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU! OTOGARDA BİLET ALIRKEN YAKALANDI

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

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