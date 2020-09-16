İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler olay yerinde
Son dakika haberine göre... Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberine göre... İstanbul Beylikdüzü'nde bu sabah saatlerinde bir sanayi sitesinde yangın çıktı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Yangından çıkan siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görülürken olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi etti.