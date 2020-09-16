İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberine göre... İstanbul Beylikdüzü'nde bu sabah saatlerinde bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangından çıkan siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görülürken olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi etti.