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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberine göre... Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberine göre... İstanbul Beylikdüzü'nde bu sabah saatlerinde bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

İstanbulda sanayi sitesinde yangın! Ekipler olay yerinde İSTANBUL'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN! EKİPLER OLAY YERİNDE

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangından çıkan siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görülürken olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi etti.

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