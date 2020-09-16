Bursa'da 2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp gasbeden şüpheliler tutuklandı
Gemlik ilçesinde fuhuş için buluştukları 2 kadınla otel odasına çıkan 2 arkadaş, 3 kişinin saldırısına uğrayıp gasbedilmişti. İhbar üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Olay, dün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı.
Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.
İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.