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Bursa'da 2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp gasbeden şüpheliler tutuklandı

Gemlik ilçesinde için buluştukları 2 kadınla otel odasına çıkan 2 arkadaş, 3 kişinin saldırısına uğrayıp gasbedilmişti. İhbar üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Bursa'da 2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp gasbeden şüpheliler tutuklandı

Olay, dün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. ve O.S., için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı.

Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

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