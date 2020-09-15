Yürek sızlatan an! Korona virüse yakalanan baba 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor.

EVLADINI CAMIN ARKASINDAN SEVİYOR

Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık bir haftadır ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

"İNŞALLAH EN KISA SÜREDE YENİDEN SARILACAĞIM"

Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, "İnsanlar ne olur artık 'bize bir şey olmaz' demeyip tedbirlerini alsınlar. Korona virüsü artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım" dedi.