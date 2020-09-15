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Haliç’ten erkek cesedi çıktı! Vatandaşlar ekiplere haber verdi

Karaköy'de saat 10.30 sıralarında  sahilinde denizden çıktı. polisi tarafından karaya çıkartılan cesedin 40 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu öğrenildi. köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları gibi izledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Haliç’ten erkek cesedi çıktı! Vatandaşlar ekiplere haber verdi

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

METRO KÖPRÜSÜNDEN FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Şahsın olduğu yere gelen deniz polisi, bota aldığı şahsı torbasına koyduktan sonra karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olan erkek şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışmalar sürdüğü esnada köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları gibi izledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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