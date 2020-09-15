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Son dakika: Gelibolu'da korkutan yangın

Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Gelibolu'da korkutan yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.



Geliboluda korkutan yangın GELİBOLU'DA KORKUTAN YANGIN

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