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Gelibolu'da korkutan yangın

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Giriş: 15.09.2020 16:39
Güncelleme:15.09.2020 16:41
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.
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