Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın geride kalan 8 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 200 hektar alan etkilendi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı bölgede ekip bekletiyoruz. Yanan alan daha çok sazlık ancak orman alanı da zarar gördü" dedi.



